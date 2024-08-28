Sevil Üstekin'in cenaze programı belli oldu
Dün hayatını kaybeden oyuncu Sevil Üstekin, son yolculuğuna yarın uğurlanacak
'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın hafızalara kazınan filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, dün hayatını kaybetmişti.
Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu. Üstekin'in naaşı, yarın Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
SEVİL ÜSTEKİN HAKKINDA
Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulu olan LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gördü.
Sevil Üstekin; Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.
Sevil Üstekin, 1992'de 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı.
Sevil Üstekin; Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' dizisinde rol aldı. Oyuncu, 2010 yılında 'Yerden Yüksek' dizisinde 'Ülfet Nine' rolüne hayat verdi.