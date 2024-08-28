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        Haberler Magazin Sevil Üstekin'in cenaze programı belli oldu - Magazin haberleri

        Sevil Üstekin'in cenaze programı belli oldu

        Dün hayatını kaybeden oyuncu Sevil Üstekin, son yolculuğuna yarın uğurlanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2024 - 11:16 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:16
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        'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi Türk Sineması'nın hafızalara kazınan filmlerinde rol alan Sevil Üstekin, dün hayatını kaybetmişti.

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        Usta oyuncunun cenaze programı belli oldu. Üstekin'in naaşı, yarın Erenköy Galippaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Edirnekapı Merkezefendi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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        SEVİL ÜSTEKİN HAKKINDA

        Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden mezun oldu. Muhsin Ertuğrul’un başkanlığında özel bir tiyatro okulu olan LCC Language and Culture Center'da 3 yıl eğitim gördü.

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        Sevil Üstekin; Bizim Tiyatro, Gazete Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu, Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu, Şan Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu’nda çalıştı.

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        Sevil Üstekin, 1992'de 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandırdı.

        Sevil Üstekin; Tarık Akan ve Zihni Göktay ile 'Koçum Benim' dizisinde rol aldı. Oyuncu, 2010 yılında 'Yerden Yüksek' dizisinde 'Ülfet Nine' rolüne hayat verdi.

        #Sevil Üstekin
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