UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Slavia Prag'a elenen sevilla'da teknik direktör Pablo Machin ile yollar ayrıldı



İspanyol ekiplerinden Sevilla, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk maçında evinde 2-2 berabere kaldığı Slavia Prag'a deplasmanda uzatmalara giden maçın ardından 4-3 yenilerek elenmesinin ardından teknik direktör Pablo Machin ile yollarını ayrıma kararı aldı.



Sezon başında göreve gelen İspanyol teknik adam, La Liga'daki son 11 maçta da 2 galibiyet görebilmişti. Ardından Slavia Prag'a sürpriz bir şekilde elenmesi iplerin kopmasına neden oldu. Sevilla'nın pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Espanyol maçında takımın başında sportif direktör Joaquin Caparros yer alacak.