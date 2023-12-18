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        Haberler Spor Futbol İspanya Sevilla'da Quique Sanchez Flores dönemi - Futbol Haberleri

        Sevilla'da Quique Sanchez Flores dönemi

        İspanya LaLiga ekibi Sevilla'da teknik direktörlük görevine Quique Sanchez Flores getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 21:03 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:03
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        Sevilla'da Quique Sanchez Flores dönemi
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        İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekiplerinden Sevilla'da teknik direktörlük görevine Quique Sanchez Flores getirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle hafta sonu görevine son verilen Uruguaylı Diego Alonso'nun yerine İspanyol Flores'in getirildiği belirtildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu son sırada tamamlayarak Avrupa'ya veda eden ve ligde 13 puanla 17. sırada yer alan Sevilla, 58 yaşındaki İspanyol teknik direktörle 2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı.

        Futbolcu kökenli teknik direktörlerden Flores, daha önce Getafe (İki dönem), Valencia, Benfica, Atletico Madrid, Al-Ahli, Al-Ain, Watford, Espanyol ve Shanghai Shenhua takımlarını çalıştırmıştı.

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