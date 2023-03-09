UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında deplasmanda köklü İspanyol ekibi Sevilla ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Lig, kupa ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden sarı lacivertliler, İspanya'da avantajı eline geçirmek istiyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Sevilla Fenerbahçe maçı ile ilgili tüm bilgiler...