Sevilla yöneticisinden Fenerbahçe yorumu: Mağlup edilmesi zor!

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla'nın başkan yardımcısı Jose Maria del Nido Carrasco, eşleşmeyi değerlendirdi. "F.BAHÇE, AVRUPA GELENEĞİNE SAHİP" 2008 yılındaki Şampiyonlar Ligi eşleşmesine değinen Carrasco, "Geleneğe sahip bir takım. Avrupa'da maçları büyük bir tutkuyla oynayan, coşkulu bir taraftarları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaştık ve kaybettik. İyi bir takım, mağlup edilmesi zor ve deneyimli bir teknik direktörleri var. Özellikle de Valencia ve Batshuayi gibi iki önemli gol silahları var" dedi.

"F.BAHÇE'DEN DAHA DÜŞÜK SEVİYEDE TAKIMLAR VARDI" Carrasco, kura çekiminde kadro kalitesi bakımından Fenerbahçe'den daha düşük seviyeli takımların olduğuna da değinerek,"Teorik olarak daha karmaşık ve Fenerbahçe'den daha düşük seviyede takımların olduğunu kabul edebiliriz" diye konuştu.

"6 KEZ KAZANDIK, YİNE BAŞARABİLİRİZ" İspanyol yönetici son olarak, Avrupa Ligi'ni daha önce 6 kez kazandıklarının altını çizerek, "Bizim için bu turnuvanın özel bir yanı var. 6 kez bu kupayı kazandık ve bu sefer de başarabileceğimizi düşünüyoruz. Her iki maçta da iyi oynayarak turu atlayan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.