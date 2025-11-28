Şevket Altuğ, evlilik yıl dönümünü kutladı
1971'de meslektaşı Jale Erdoğdu ile dünya evine giren Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı
Giriş: 28.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:19
Oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de meslektaşı Jale Erdoğdu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin; Kerem ve Kezban adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.
Jale Altuğ ile Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yılını kutladı. Şevket Altuğ, sosyal medya hesabından evlilik fotoğrafını yayımlayarak, paylaşımına kalp emojisi ekledi.
