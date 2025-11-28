Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şevket Altuğ, evlilik yıl dönümünü kutladı

        Şevket Altuğ, evlilik yıl dönümünü kutladı

        1971'de meslektaşı Jale Erdoğdu ile dünya evine giren Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yıl dönümünü paylaştığı fotoğrafla kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 14:12 Güncelleme: 28.11.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir yastıkta 54 yıl
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Oyuncu Şevket Altuğ, 1971'de meslektaşı Jale Erdoğdu ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin; Kerem ve Kezban adında iki çocuğu dünyaya gelmişti.

        Jale Altuğ ile Şevket Altuğ, evliliklerinin 54'üncü yılını kutladı. Şevket Altuğ, sosyal medya hesabından evlilik fotoğrafını yayımlayarak, paylaşımına kalp emojisi ekledi.

        #Şevket Altuğ
        #jale altuğ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        3 tonluk levhanın altında kaldılar!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Uyurken gelen ölüm... Eski kocası ile sevgilisinin evini ateşe verdi!
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Site aidatlarında haksız artışlara yaptırım geliyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Katliam silahı komşuda çıktı!
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        Hong Kong'daki yangın göz göre göre gelmiş
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        Okan Buruk Kadıköy'de kaybetmiyor!
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        40 yıldır biriktiriyor! "7 oda var, hepsi bu durumda"
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Danimarka Trump'ı izlemek için 'gece nöbeti' kurdu
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        Uşak Seramik hisselerinde manipülasyona 6 gözaltı kararı
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        İstanbul ve Ankara'da kırmızı et ve tereyağı fiyatları sabitlendi
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        "Derbi öncesi güven tazeledi!"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Bir süper kahraman değil"
        "Bir süper kahraman değil"
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü