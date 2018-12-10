Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret

10.12.2018 - 15:01 | Güncelleme: İHA

Arka Sokaklar dizisinin Mesut Komiser’i, ünlü oyuncu Şevket Çoruh, Adana’da kemik iliği nakli tedavisi gören Emir Kaan’a sürpriz bir ziyaret yaptı. Sanatçının hayranı olan Emir Kaan, karşısında Şevket Çoruh’u görünce heyecanlı anlar yaşadı. Sanatçı, Emir Kaan’a tespihini hediye etti

  • 1 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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    İHA'nın haberine göre, 11 yaşındaki Emir Kaan Şevik’in tedavi gördüğü hastanedeki odasının kapısını bu kez hekimler yerine çok sevdiği sanatçı Şevket Çoruh çaldı. Küçük Emir’in annesi Aynur Sevik aylardır sosyal medya üzerinden sanatçıya ulaşmaya çalıştı. Çağrıları karşılıksız kalmadı ve oğluna unutulmaz anlar yaşatmayı başardı. 

  • 2 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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    Adana’da sahnelenen tiyatro oyunu için şehre gelen sanatçı Şevket Çoruh, Gaziantep’te sahnelenecek oyunu için ayrılmadan önce Acıbadem Adana Hastanesi’ne uğrayarak 1,5 yıldır tedavi gören Emir Kaan’ı Mavi Çocuk Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel ile birlikte ziyaret etti.

  • 3 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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    Arka Sokaklar dizisinde Şevket Çoruh’un canlandırdığı Mesut Komiser’in köpeği Garip’i çok sevmesinden etkilenen ve komiser karakterine hayran olan Emir Kaan Sevik, buluşma sırasında çok heyecanlandı. Sohbet sırasında heyecandan kendini yeterince ifade edemediğini düşünen Emir, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh’a verdi. 

  • 4 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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    Şevket Çoruh ise küçük Emir’e geçmiş olsun dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul’daki oyun setine de davet etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili bol bol selfie çekerek bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.

  • 5 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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  • 34 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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  • 35 Şevket Çoruh'tan Emir Kaan’a sürpriz ziyaret - Magazin haberleri
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