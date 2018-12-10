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Şevket Çoruh ise küçük Emir’e geçmiş olsun dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul’daki oyun setine de davet etti. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili bol bol selfie çekerek bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.