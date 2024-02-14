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        Haberler Sağlık "Sevmek, ruh sağlığına iyi geliyor"

        "Sevmek, ruh sağlığına iyi geliyor"

        Sevginin, ruh sağlığını iyileştirebilen önemli bir faktör olduğunu söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Günaydın, "Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde sevginin ve destekleyici ilişkilerin rolü oldukça büyüktür. Sevgi, duygusal bağları güçlendirir, stresi azaltır, anksiyeteyi ve depresyonu hafifletebilir, özsaygıyı artırabilir ve genel ruh halini iyileştirebilir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 16:06 Güncelleme: 14.02.2024 - 16:07
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        Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Dilek Günaydın, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevginin iyileştirici gücü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Psikiyatrik hastalıklarla mücadele eden kişiler için sevgi ve anlayış dolu bir ilişkinin tedavi sürecinde destekleyici bir etkiye sahip olabildiğini belirten Uzm. Dr. Günaydın, “Sevgililer Günü gibi günler, bu duygusal bağların ve ilişkilerin önemini vurgulamak için harika bir fırsattır. İlişkilerde bağlılığı artırabilir ve psikolojik refahı güçlendirebilir. Bu özel gün, sevdiklerimize olan sevgimizi ifade etmek ve birlikte geçirdiğimiz zamanı değerlendirmek için güzel bir fırsattır” diye konuştu.

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        "BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

        Sevginin bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkisi olabileceğini gösteren bazı araştırmalar olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, “Sevgi ve bağlılık dolu ilişkilerin, stresi azalttığı, stresin bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen etkilerini dengelediği düşünülmektedir. Günlük yaşamda stresin tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir.

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        Stres, kortizol gibi hormonların salınmasına neden olarak bağışıklık sistemini zayıflatabilirken, sevgi ve destekleyici ilişkilerin varlığı, stresle başa çıkma becerilerini artırabilir ve dolayısıyla bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir” ifadelerine yer verdi.

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        "STRESİ AZALTIYOR"

        Uzm. Dr. Günaydın, sevginin ve mutlu ilişkilerin stresi de azalttığını ifade ederek, “Örneğin, endorfin ve oksitosin gibi kimyasalların salınması, stresi azaltabilir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabilir.

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        Pozitif sosyal ilişkilerin ve sevginin genel sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Sevginin gücü, her gün hayatımıza anlam ve değer katmaktadır” şeklinde konuştu ve genel ruh halini iyileştirebilir” dedi.

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