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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz finale kalamadı! - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Şevval İlayda Tarhan ve Şimal Yılmaz finale kalamadı!

        Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar 25 metre havalı tabanca kategorisinde mücadele eden milli sporcularımız Şevval İlayda Tarhan 28.,Şimal Yılmaz 21. olarak final etabına kalamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:44 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:44
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        Milli sporcularımız finale kalamadı!
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar 25 metre havalı tabanca kategorisinde eleme mücadeleleri yapıldı.

        Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 579 puanla 21'inci, Şimal Yılmaz ise 574 puanla 28'inci oldu. Her iki milli sporcu da final etabına kalamadı.

        İlk 8 sporcunun finale yükseldiği eleme yarışlarında ilk sırayı 592 puan toplayan Macar sporcu Veronika Major aldı.

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