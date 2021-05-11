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Şevval orucu ne zaman tutulur 2021? Şevval ayı ne zaman başlıyor? İşte şevval orucu önemi

İslam alemi için en önemli zamanlardan biri olan Şevval ayı ve Şevval orucu ile ilgili araştırmalar başladı. Ramazan ayının sonuna denk gelen Şevval ayı ve orucuna ilişkin merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik! İşte ayrıntılar...

Şevval orucu ne zaman tutulur 2021? Şevval ayı ne zaman başlıyor? İşte şevval orucu önemi

Ramazan ayı ve Ramazan bayramının sona ermesiyle Müslümanlar büyük faziletli olan Şevval ayı orucu tutmaya başlayacak. Peki, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, hükmü nedir? İşte detaylar...

ŞEVVAL AYI ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.),“Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).

Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.

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