"BIKTIM!"

Ardından zayıflığı hakkında yapılan ağır eleştirilere yanıt veren Şevval Şahin, konuyla ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

Ünlü model, "Hayır, size anormal geldiği için kilo almayacağım. Sizin saçma yorumlarınız ve mesajlarınızdan bir tık bıktım diyebilirim. Yorum silip, block etmekten (engellemek) de çok sıkıldım. Siz hangi kiloda mutluysanız öyle olun, başkalarının kilosuna karışmak ne? Sanki sosyal medyada ideal güzellik kavramı yokmuş gibi bir de kadınlardan hala body shaming (vücudu aşağılama),cyber bullying (siber zorbalık) görmek çok üzücü. Hem equality (eşitlik) diyorsunuz hem de Instagram'da popüler hesapları yargılamaktan çekinmiyorsunuz. Yazık! Ayrıca ben aşırı uzun, ince bacaklarımı çok seviyorum. Beni Şevval yapan da size göre anormal olan vücudum. Yes I'm an Avatar. I love it. (Avatar’ım, bunu seviyorum) Tabii ki her zaman pozitif mesaj atanları da görüyorum. Hep unuttuğumu, görmediğimi sanmayın" dedi.