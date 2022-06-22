"TEYZEN SONSUZA KADAR ARKANDA"

Şahin, gönderilerine şu notu düştü:

Teyzesinin küçük meleği... Minik kuzum Eva Mira, sana olan sevgim tarif edilemez. Sadece kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadarki en şirin bebek olman değil, her zaman çok neşeli, eğlenceli ve rahat olman özel bir şey. Umarım hayatın boyunca etrafına ışık saçarsın. Teyzen sonsuza kadar arkanda... Yeterince büyüdüğünde sana bu gönderiyi göstereceğim... Neden bu kadar duygusalım bunu yazarken? Kalbim dolmuş...