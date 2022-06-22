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Şevval Şahin yeğeniyle tatilde!

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Şahin, minik yeğeniyle konakladığı otelin iskelesinde objektiflere takıldı

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  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in Bodrum tatili sürüyor. 
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz günlerde sezonu açan Şahin, konakladığı otelin iskelesinde objektiflere yansıdı.
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    22 yaşındaki Şevval Şahin, önceki gün yeğeniyle vakit geçirdi. 
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    Eva Mira'yı bir an olsun kucağından indirmeyen Şahin, neşeli halleriyle dikkat çekti. 
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen ünlü model, bir ara annesinin kucağında su ile tanışan yeğenini cep telefonu ile görüntüledi.
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    Ardından sıcağa daha fazla dayanamayan Şevval Şahin, kendisini Bodrum'un serin sularına bıraktı.  
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    Ayrıca ünlü isim, yeğeniyle verdiği pozları Instagram hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi. Eva Mira ile objektif karşısına geçen Şevval Şahin, duygusal bir mesaj kaleme aldı.
  • Şevval Şahin yeğeniyle tatilde! - Magazin haberleri

    "TEYZEN SONSUZA KADAR ARKANDA"

    Şahin, gönderilerine şu notu düştü:

    Teyzesinin küçük meleği... Minik kuzum Eva Mira, sana olan sevgim tarif edilemez. Sadece kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadarki en şirin bebek olman değil, her zaman çok neşeli, eğlenceli ve rahat olman özel bir şey. Umarım hayatın boyunca etrafına ışık saçarsın. Teyzen sonsuza kadar arkanda... Yeterince büyüdüğünde sana bu gönderiyi göstereceğim... Neden bu kadar duygusalım bunu yazarken? Kalbim dolmuş...

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