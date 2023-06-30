"ÖZEL HAYAT ÖZELDİR"

Geçtiğimiz haftalarda yer aldığı bir projenin gecesinde reklamcı sevgilisi Cem Topçuoğlu ile birlikte ilk kez görülen Sam, muhabirlerin özel hayatıyla ilgili sorularına da yanıt vermişti.

Şevval Sam, "Özel hayat, özeldir. Çok teşekkür ederim" ifadelerini kullanarak aşk haberlerini doğrulamıştı.