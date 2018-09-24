2 | 12

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, ayak üstü gazetecilerin sorduğu "Son zamanlarda yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Hem şarkıcılık hem'de oyunculuk işine nasıl yetişiyorsunuz?" sorusuna Sam,"Çok severek işimi yaptığım için pek yorulmuyorum. Ben işimi severek yaptığım için pek bir çalışmıyorum gibi geliyor bana. Müzeyyen müzikalin turnesi var ve benim kendi konserlerim var. Hepsini severek yapıyorum o yüzden yorulmuyorum" diye cevap verdi.