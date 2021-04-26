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Seyahat izin belgesi alma ekranı! Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip kabine toplantısının ardından "Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak." açıklamasında bulundu. Şehir dışına çıkmak isteyenler hemen "Seyahat izin belgesi nasıl alınır?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı

Seyahat izin belgesi alma ekranı! Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesini telefon ile ya da e-Devlet üzerinden alabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandığında seyahat kısıtlamasının detayları da belli olacak. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte seyahat izin belgesi alma ekranı!

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.

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