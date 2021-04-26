Seyahat izin belgesini telefon ile ya da e-Devlet üzerinden alabilirsiniz. İçişleri Bakanlığı Genelgesi yayınlandığında seyahat kısıtlamasının detayları da belli olacak. Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte seyahat izin belgesi alma ekranı!

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI

E-DEVLET SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor.