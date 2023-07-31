Seyahat sırasında yaşanan yol tutması neden olur?

Yol tutması olarak bilinen bu durumun adı aslında hareket hastalığı. Yolculuk esnasında gözleriniz, beyne hareketsiz olduğunuza dair sinyal gönderir ancak dengeden sorumlu iç kulak beyne farklı bir sinyal yollar.

Bazı yolculuklar keyif verici olsa da bazıları halk tabiriyle 'yol tutması' nedeniyle oldukça rahatsız edici olabilir. Peki, bir seyahat sırasında ortaya çıkan bu durumun sebebi nedir?

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İç kulaktaki yarım daire şeklindeki kanallar, baş hareketleriyle hareket eden bir sıvıyı tutar. Bu sıvı yer çekimine ve hareketlere karşı duyarlıdır; beyne ayakta mı yoksa yattığına mı dair bilgi gönderir. İç kulaktan sonra gözlerden de bilgi aktarılır.

Beyniniz tüm bu verileri alır ve bir araya getirerek mantıklı bir çıkarım yapar. Ancak bazen beyin birbirini tutmayan sinyaller karşısında afallar.