Korona virüs bulaş hızını azaltmak adına getirilen tedbirlerden biri de şehirler arası seyahatlerle ilgiliydi. Bilindiği gibi tam kapanma sürecinde özel araçla şehirler arası seyahat edilmesi kısıtlanmış, otobüs, uçak ve trenle şehirler arası seyahatlerde ise seyahat izin belgesi zorunlu tutulmuştu. Haziran ayı normalleşme kararları kapsamında şehirler arası seyahat nasıl olacak? sorusunun cevabı belli oldu. İşte normalleşme genelgesine göre şehirler arası seyahatle ilgili yeni karar..

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan 21 Haziran 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alındı, Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında 1 Temmuz itibariyle seyahat yasağı tamamen kalkıyor...