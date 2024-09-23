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        Seydişehir'deki doğaya saygı yürüyüşünde çöpler toplandı

        Konya'nın Seydişehir Belediyesi'nin çevre farkındalığı adına "Dünya Temizlik Günü" dolayısıyla Gökçehüyük Baraj Göleti'nde gerçekleştirilen doğaya saygı yürüyüşünde çöpler toplandı. Etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi Hatice Ustaoğlu da katıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 13:20 Güncelleme: 23.09.2024 - 13:30
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        Seydişehir'de doğaya saygı yürüyüşü
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        Konya'nın Seydişehir Belediyesi, çevre duyarlılık adına Dünya Temizlik Günü dolayısıyla "Çöpü çöpe at, doğayı temiz bırak" sloganı ile Gökçehüyük Baraj Göleti'nde doğaya saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Belediyenin çevre temizliği konusunda farkındalığı arttırmak için düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve eşi Hatice Ustaoğlu da katıldı.

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        İlçenin çevre duyarlılığı noktasında adından söz ettirdiğini kaydeden Ustaoğlu, belediye olarak çevre ve doğaya büyük önem verdiklerini söyledi.

        Gelecek nesillere daha yaşanabilir ve temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirten Ustaoğlu, "Bu noktada çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dünya Temizlik Günü'nde çevre gönüllülerimizle Gökçehüyük Mahallesinde bulunan baraj göleti çevresinde güzel bir çevre etkinliği gerçekleştirdik. Seydişehir, çevre duyarlılığı konusunda çok duyarlı bir ilçe fakat daha duyarlı ve dikkatli olmalıyız. Toplumumuzda çevreyi koruma konusunda farkındalık yaratacak, bilinç oluşturacak çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

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        #yerel haberler
        #Konya
        #seydişehir belediyesi
        #Dünya Temizlik Günü
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