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Seydişehir'de otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi

Konya Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında durdurulan bir otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi.

Seydişehir'de otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi
Otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi
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AA

Konya'nın Seydişehir ilçesinde durdurulan otomobilde 8 kilo 220 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde Narkotik Şube Müdürlüğü Analiz Büro Amirliği ile Seydişehir Narkotik Grup Amirliğince ortak yapılan çalışmada, İ.K. ve S.Y'nin bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada kadın çantasında bulunan 8 kilo 220 gram eroin ve 10 gram esrar ele geçirildi.

İ.K. ve S.Y. gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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