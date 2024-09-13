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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Seyfi Bey' 24 Ekim'de seyirciyle buluşacak

        'Seyfi Bey' 24 Ekim'de seyirciyle buluşacak

        Armağan Çağlayan'ın, 'Huysuz Virjin' karakteriyle ülkemizin eğlence hayatında yeri doldurulmaz bir iz bırakan Seyfi Dursunoğlu'na hayat verdiği 'Seyfi Bey' oyunu, 24 Ekim'den itibaren seyircisiyle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:19 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:19
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        'Seyfi Bey' 24 Ekim'de seyirci karşısında
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        30 yıl önce Huysuz Virjin'in metin yazarı olarak kariyerine başlayan Armağan Çağlayan'ın ustası Seyfi Dursunoğlu’na hayat verdiği 'Seyfi Bey' adlı oyun, Celal Kadri Kınoğlu’nun rejisiyle 24 Ekim tarihinden itibaren sahnede olacak.

        “Seyfi Bey”, yarattığı Huysuz Virjin karakteriyle Türkiye eğlence dünyasında devrim yaratan bir ikonun incelikli portresini tespit etmeye çalışırken, izleyiciyi ortak bir geçmişin hatıralarına ve geleceğin hayallerine davet ediyor. Armağan Çağlayan’ın “Popüler kültür hayatımda beni en çok heyecanlandıran proje” diye tanımladığı “Seyfi Bey”, 24 Ekim’de İstanbul Trump Sahne’de ilk kez seyirci karşısına çıktıktan sonra, yolculuğuna 19 Kasım’da Bursa BAOB Sahne ve 26 Kasım’da Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde devam edecek.

        Oyunun biletleri Biletinial’da satışa çıktı.

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        #armağan çağlayan
        #Seyfi Bey
        #tiyatro
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