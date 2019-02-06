Seyfi Teoman en iyi ilk film jürisi belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 5 - 16 Nisan tarihleri arasında yapılacak 38. İstanbul Film Festivali’nde, CMYLMZ Fikir Sanat tarafından desteklenen 'Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü'nü belirleyecek jüri üyeleri açıklandı.

Jüri, Berlinale Forum bölümünün program yöneticisi ve küratörlerinden Anna Hoffmann, yönetmen Banu Sıvacı ve oyuncu Elit İşcan’dan oluşuyor. İstanbul Film Festivali’nde, 2013'de kaybettiğimiz yönetmen ve yapımcı Seyfi Teoman anısına bir ödül veriliyor. Festivalde yer alacak Türkiye yapımı kurmaca ilk filmler, Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü için yarışacak. Ödülü kazanan film, CMYLMZ Fikir Sanat aracılığıyla verilen 30 bin TL para ödülünün de sahibi olacak.

