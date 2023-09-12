Seyhan Nehri'nde kürek sörfünü festivale çevirdiler

Adana Kano Keyfi kurucusu Tolga Çopur, birbirinden renkli kostümlerle farklı bir festivale imza attıklarını söyledi. Çopur, "Festivale katılanlar çok mutlu oldu. Farklı bir gün yaşadık. Seyhan Nehri'ni güzel bir festival için kullandık. Vatandaşların da bu festivale ilgileri oldukça yüksekti" dedi.

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ADANA'DA İLK

Adana'da ilk defa düzenlenen etkinlikteki amaçlarının kano ve paddle board sporunun bölgede yaygınlaşması olduğunu kaydeden Mersin Sup Kurucusu Mehmet Can Özdemir ise "Hem eğlenmek hem de eğlendirmek istiyoruz. Ayrıca su sporları etkinliklerine Adana ve Mersin olarak ev sahipliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.