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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da seyir halindeki araca kurşun yağmuru: 1 ölü

        Seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu

        Şanlıurfa'da Hasan Atmaca, otomobiliyle seyir halindeyken kurşun yağmuruna tutuldu. İhbarla olay yerine gelen ekipler, çok sayıda mermi isabet eden otomobildeki Atmaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 15:26 Güncelleme: 27.08.2023 - 15:33
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        Seyir halindeki araca kurşun yağmuru
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        Şanlıurfa'da, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan Hasan Atmaca (64), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan Atmaca'nın kullandığı otomobile, peş peşe ateş açıldı.

        VATANDAŞLAR İHBARDA BULUNDU

        Silah seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, sürücü Atmaca'nın hayatını kaybettiği belirledi. Hasan Atmaca'nın cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Jandarma, olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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        #Şanlıurfa Haberleri
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