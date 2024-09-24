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        Seyir halindeki aracın kaputundan yılan çıktı

        Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin kaputundan yılan çıktı. İtfaiye ekiplerince kaputtan alınan yılan görenleri şaşkına çevirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:43
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracını kontrol etmek için kenara çekti.

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        Açtığı kaputta yılan olduğunu gören sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.

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        İtfaiye ekipleri, kaputa gizlenen yılanı dakikalarca süren çalışma sonrası çıkardı.

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        Yaklaşık 70 santimetre boyundaki yılanı gören çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İtfaiye ekiplerince alınan yılan ise muhafaza altına alındı.

        #Bursa
        #yılan
        #otomobil
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