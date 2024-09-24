Seyir halindeki aracın kaputundan yılan çıktı
Bursa'da seyir halindeki bir otomobilin kaputundan yılan çıktı. İtfaiye ekiplerince kaputtan alınan yılan görenleri şaşkına çevirdi.
Giriş: 24.09.2024 - 09:43 Güncelleme: 24.09.2024 - 09:43
1
Bursa'nın Karacabey ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü aracını kontrol etmek için kenara çekti.
2
Açtığı kaputta yılan olduğunu gören sürücü durumu itfaiyeye bildirdi.
3
İtfaiye ekipleri, kaputa gizlenen yılanı dakikalarca süren çalışma sonrası çıkardı.