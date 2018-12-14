Yangın, akşam saatlerinde Gölcük Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde meydana geldi. İsmail Yiğit yönetimindeki otomobilin, seyir halendeyken henüz bilinmeyen nedenle motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Yiğit, otomobili kenara çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, çevredeki esnaf ise yangın söndürme tüpleri ile müdahale ederek, yangını söndürdü.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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