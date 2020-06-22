Seyir halindeki otomobil yandı - KARABÜK

Alınan bilgiye göre, Karabük merkezden Safranbolu yönüne ilerleyen C. A. yönetimindeki 78 SC 671 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda seyrederken motor kısmından alev aldı.Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında otomobilde hasar oluştu.
- Son Dakika
- Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
- Dünya
- Spor
- Canlı Skor
- İddaa
- Süper Lig
- 1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
- Voleybol
- NBA
- Puan Durumu
- Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
- Kadın
- Sağlık
- Yazarlar
- Yaşam
- Çocuk
- Teknoloji
- Kültür Sanat
- Gastro
- Röportajlar
- Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
- Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
- Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
YORUMLAR