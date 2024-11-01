Seyir halindeki TIR'dan 12 ton ağırlığındaki mermer blok, yola düştü

Olay, saat 17.00 sıralarında Erdek Düzler Işıkları Kavşağı’nda meydana geldi.

Erdek’ten, Bandırma istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen TIR'ın dorsesinde bulunan 12 tonluk mermer blok, dorsenin kapağını kırarak karayoluna düştü.

Mermerin düştüğü sırada şans eseri yoldan araç geçmemesi herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti.

Mermer bloğun vinç yardımıyla yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.