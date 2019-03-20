2 | 12

Oyunculuğa hazırlandığı söylenen Şeyma Subaşı’na "Oyunculuk yapacağınız söyleniyor doğru mu?" diye soran muhabirlere, "Bir kaç teklif aldım ama oyunculuk yapmayı düşünmüyorum. Bu aralar yoga yapıyorum Ama kolay değil, yaptığım hareketler zor hareketler" diyerek oradan ayrıldı.