Son dönemlerde yaptığı açıklamalarıyla çok konuşulan Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği öne sürüldü.
Çıkan haberler hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeyma sitem etti.
"ANNEM BİLE TELEFONLA BENİ ARAYARAK SORUYOR"
Subaşı, "Annem bile telefonla beni arayarak soruyor, arkadaşlar haciz falan gelmedi. Sorun yok" dedi.
1 YILLIK KİRAYI ESKİ EŞİ ÖDEMİŞTİ
Bebek'teki kafenin 1 yıllık kirasını Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ödemişti. Geçtiğimiz Ekim ayından itibaren kafenin kirasını Şeyma Subaşı üstlenmişti.
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