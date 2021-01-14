TAKİPÇİSİNE YANIT VERDİ

Bir takipçisi Şeyma Subaşı'nın gönderisine, "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" yorumunu yaptı.

Subaşı, o kişiye, "Senin gibiler böyle düşünüp dursun diye" yanıtını verdi.