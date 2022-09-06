24 HAZİRAN 2021: BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Acun Ilıcalı ile birlikteliğinden Melisa adında bir kızı bulunan Şeyma Subaşı, iki gün sonra ise düşük yaparak, bebeğini kaybettiğini dile getirdi. İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı bebeğini kaybettiğini açıkladı: "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim."

Daha önce 3 kez barışan çift, yaşananlar sonrasında yine ayrılık kararı aldı.