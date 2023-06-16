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Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

4 Mayıs günü bir süredir birlikte olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsalouissi ile dünyaevine giren ve görkemli bir düğün yaparak gündemin en konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı eşinin doğum gününü kutladı. Partiye gelen pasta sosyal medyada dalga konusu oldu.

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  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

    Şeyma Subaşı, 4 Mayıs'ta görkemli bir düğün yaparak bir süredir birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsalouissi ile nikah masasına oturdu. Fenomen isim geçtiğimiz akşam eşi Meedo için doğum günü partisi düzenledi. Organizasyona doğum günü pastası damga vurdu.
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

    Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeye başlayan Subaşı'na bir takipçisinden: "Pozların değişti, eşin kıskanıyor mu?" yorumu gelmişti. Bunun üzerine Subaşı'ndan "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" cevabını vermişti.
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

    Sosyal medya paylaşımlarına dikkat eden Şeyma Subaşı, zaman zaman mini taytlı gönderilerini sevenlerinin beğenisine sunmayı ihmal etmiyor. Fenomen isim son olarak kızı Melisa Ilıcalı ve arkadaşlarıyla birlikte hazırladığı partiden görüntüleri Instagram hesabında yayınladı.
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

    Sosyal medya kullanıcıları doğum günü pastası hakkında: "Bu nasıl pasta?", "Salatalık ne alaka?","Başka pasta yaptıramadın mı?" gibi yorumlar yaptı.
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

    İşte Şeyma Subaşı'nın eşi Meedo'ya yaptırdığı pasta...
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!
  • Şeyma Subaşı'ndan eşine sürpriz doğum günü! Pasta sosyal medyada dalga konusu oldu!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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