Evlendiğinden beri sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeye başlayan Subaşı'na bir takipçisinden: "Pozların değişti, eşin kıskanıyor mu?" yorumu gelmişti. Bunun üzerine Subaşı'ndan "Normal değil mi böyle olması? Saygı duymak lazım" cevabını vermişti.