"SANA DELİ OLUYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Al Saloussi ile tekne pozlarını paylaşan Subaşı, "Sen ve ben... Sana deli oluyorum. En zeki, en komik, en cömert, en kibar, en şirin, en havalı Meedo. Benim Meedo'm" ifadelerini kullanmıştı.