Sosyal medyadan paylaşımlarla sürekli gündeme gelen Şeyma Subaşı, bu kez de Türk Hava Yolları'na seslendi. Sık sık yurt dışı seyahatine çıkıp dünyanın en önemli eğlence merkezlerine seyahat eden Subaşı, yakın arkadaşı Setenay Tetik'le birlikte İbiza'ya gitti.

— Just Look Men (@justlookmen) January 4, 2020

'BİZİ BU ÇİLEDEN KURTARIN'

Ancak Subaşı ve Tetik, yaklaşık 9 saat süren yolculuk sonrası THY'ye mesaj yolladı. Subaşı, Instagram hesabından paylaştığı storyde "9 saat aktarmalı uçuyoruz bu çileden bizi kurtarın lütfen. İstanbul-İbiza uçuşu artık koysanız. Eminiz bu yaz birçok insan bunu bekliyor" ifadelerini kullandı