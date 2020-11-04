Seyşeller'de deniz ürünleri ekonomiye 13 milyon dolar katkı sağladı

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Ülkenin Balıkçılık Otoritesi verilerine göre, Seyşeller, geçen sene 6 bin 600 ton balık ve kabuklu deniz ürünü ihraç etti.

En fazla ihraç edilen deniz ürünleri arasında tuna, sarı yengeç ve orkinos yer alırken, ihracat yapılan bölgelerin başında Hong Kong geldi.

Deniz ürünlerinin, geçen sene ülke ekonomisine 13 milyon dolar katkı sağladığı Seyşeller'de, balıkçılık sektörü, turizmden sonra ülkenin en büyük gelir kaynağını oluşturuyor.

Ülke deniz sahasındaki balıkçılık faaliyetleri ise en çok Fransız ve İspanyol balıkçılar tarafından yürütülüyor.



