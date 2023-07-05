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Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam nedeniyle milyonların gözü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceği 5 Temmuz tarihine çevrildi. Memur maaş zammıyla ilgili masada çeşitli formüller bulunuyor. Söz konusu formülde, artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor. Memur maaşına yapılacak seyyanen zammın ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar ise Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? sorularının cevabını araştırıyor.

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  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı. Temmuz memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan seyyanen zam formülünün konuşulmasının ardından "Seyyanen zam" ifadesi kamu çalışanları için yeniden gündeme geldi. Peki seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen ne anlama geliyor?
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    SEYYANEN ZAM NE DEMEK?

    Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına gelmektedir. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Örneğin seyyanen zam da oran 200 TL ise herkesin maaşı o kadar artar.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    Memur maaş zammıyla ilgili çeşitli formüller üzerinde duruluyor. Formüllerin özünü artışın bir kısmının yüzdelik zam, bir kısmının da seyyanen zam şeklinde yapılması oluşturuyor.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    Memur maaşlarına yapılacak artışın bir kısmının seyyanen, bir kısmının yüzdelik zam şeklinde yapılması sonucu en düşük memur maaşı ile en yüksek memur maaşı arasındaki makas daralacak.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    MASADA TABAN MAAŞ TARTIŞILDI

    Masada taban maaş artışı ile ilgili birkaç formül var. Buna göre şimdi aile yardımı dahil 11.800 lira civarında olan en düşük maaşın öncelikli olarak seyyanen 22 bin lira yapılması ilk formül olarak tartışıldı.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    Bunun yanında 5 bin lira gibi bir seyyanen zam ve yüzde 30 civarında bir artış ile 22 bin liraya tamamlanması söz konusu oldu. Son formül ise yüzde 86 civarında bir artış ile en düşük maaşın 22 bin lira yapılması olarak belirlendi.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    ORTAYA ÇIKAN İLK FORMÜL: SEYYANEN ZAM ARTI ORAN

    Ancak üzerinde en çok durulan konu ise seyyanen zam ve ardından yüzde 30 civarında zam yapılması oldu. Böylece taban maaşlara seyyanen zam ve yüzde 30 zam yapılması diğer tüm memurlara da yüzde 30 zam yapılması formülü benimsendi.
  • Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir ve ne anlama geliyor? 2023 Seyyanen zam ne kadar olacak ve nasıl hesaplanır?

    EMEKLİLER NASIL YARARLANACAK?

    Memur maaşlarında taban maaşa yapılan artışın emekli memurlar için de geçerli olması formülü de bulunuyor. Böylece en düşük memur maaşı seyyanen zam artı yüzde 30 artış şeklinde yükseltilebilecek.

    Taban maaşın dışındakiler ise refah payı ile birlikte yüzde 30 zam alacaklar. Ancak bu konuda da çalışmalar devam ediyor ve 5 Temmuz Çarşamba günü rakamların kesinleşmesi bekleniyor.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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