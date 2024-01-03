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Seyyanen zam nedir? İşte merak edilenler! Seyyanen ne demek, ne anlama geliyor? Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? Memur maaşlarına seyyanen zammın devam edecek olmasıyla ilgili bilginin netleşmesiyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, seyyanen zam nedir? İşte merak edilen sorunun cevabı... Habertürk Giriş: 03.01.2024 - 14:49 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:49 facebook

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Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nasıl yapılır? Memur maaşlarına yapılan zammın ardından kamuoyunda bu soruların cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere memur maaşlarına seyyanen zam düzenlemesi devam edecek. Peki, seyyanen zam ne demek? İşte merak edilen sorunun cevabı...

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SEYYANEN ZAM NE DEMEK? Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.