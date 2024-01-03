Seyyanen zam nedir? İşte merak edilenler! Seyyanen ne demek, ne anlama geliyor?
Seyyanen zam ne demek, ne anlama geliyor? Memur maaşlarına seyyanen zammın devam edecek olmasıyla ilgili bilginin netleşmesiyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, seyyanen zam nedir? İşte merak edilen sorunun cevabı...
Seyyanen zam ne demek? Seyyanen zam nasıl yapılır? Memur maaşlarına yapılan zammın ardından kamuoyunda bu soruların cevabı araştırılıyor. Bilindiği üzere memur maaşlarına seyyanen zam düzenlemesi devam edecek. Peki, seyyanen zam ne demek? İşte merak edilen sorunun cevabı...
SEYYANEN ZAM NE DEMEK?
Arapça kökenli bir kelime olan Seyyanen eşit miktarda anlamını taşımaktadır. Son zamanlarda çok kullanılan bu kelime eşit zam anlamına gelmektedir.
Seyyanen zam düzenlemesi, kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye “Ek Madde 40” eklenerek yapıldı. Söz konusu madde uyarınca, kanunda sayılan kamu görevlilerine her ay (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılıyor. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.
Temmuz ayındaki maaş katsayısına göre ilave ödeme (seyyanen zam) tutarı brüt 8.139 TL’ye karşılık geliyor. Bu tutardan 62 TL damga vergisi kesildikten sonra net 8.077 TL ödeniyor.