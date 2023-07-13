Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Seyyanen zam kimlere verilir? Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları belli oldu. Buna göre tüm memur maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam uygulanması öngörülürken, en düşük memur maaşının 22 bin 17 TL olması bekleniyor. Ocak ve Temmuz aylarında sıklıkla gündeme gelen seyyanen zam konusu gündemi meşgul etmeye devam başladı. Peki, "Seyyanen zam nedir, ne anlama geliyor? Seyyanen zam kimlere verilir?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 13.07.2023 - 19:37 Güncelleme: 13.07.2023 - 19:37 facebook

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Milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen emekli ve memur maaş zammı oranları belli oldu. Bu kapsamda memur maaşına yapılan seyyanen zam sonrasında, emekli maaşlarında ek zam beklentisi oluşturdu. Her zam döneminde gündeme gelen seyyanen zam konusunda tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, "Seyyanen zam nedir, ne demek? Seyyanen zam kimlere verilir?" sorularının yanıtı...

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SEYYANEN ZAM NE DEMEK? Arapça kökenli bir terim olan seyyanen, 'eşit miktarda' anlamını taşımaktadır. Kamu çalışanları farklı dönemlerde yüzdesel zam yerine seyyanen zam alabiliyor. Seyyanen zam, enflasyon kaynaklı gelir kaybının karşılanması ve maaşlar arası makasın büyümemesi için yapılmaktadır.