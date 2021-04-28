Seyyar kalaycı unutulmaya yüz tutmuş mesleğini şehir şehir gezerek yaşatıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

Seyyar kalaycı unutulmaya yüz tutmuş mesleğini şehir şehir gezerek yaşatıyor

Minibüsüyle şehir şehir gezen Ayhan Erez, babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Seyyar kalaycı unutulmaya yüz tutmuş mesleğini şehir şehir gezerek yaşatıyor
AA

Eşi Nurcan Erez ile Türkiye'yi il il gezerek mesleğini sürdürmenin uğraşını veren 30 yıllık kalaycı Erez, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de tezgah açtı.

Oldukça zor olan işini seyyar şekilde yapan Erez, müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturuyor.

Kalaycı Erez, AA muhabirine, mesleğine, babasının yanında çırak olarak başladığını ve 30 yıldır kalaycılığa aralıksız devam ettiğini söyledi.

Minibüsle dolaşıp seyyar kalaycılık yaparak bu mesleği devam ettirmeye çalıştığını ifade eden Erez, "Şu anda benim için yeryüzündeki en güzel mesleklerden biri kalaycılık. Kimseye muhtaç değiliz, ekmeğimizi kendimiz kazanıyoruz. Kalaycılık unutulmaya yüz tutmuş ama vatandaşlar tekrar kalaya, bakır işine döndüler." dedi.

- Mesleğini sürdürmek için şehir şehir dolaşıyor

Erez, ekmeğini bu meslekten kazandığını ve işini severek yaptığını belirterek, ailesiyle şehir şehir dolaşarak kalaycılık yaptığını dile getirdi.

Gittiği yerlerde yeni insanlarla taşındığını aktaran Erez, şöyle konuştu:

"Vatandaşların çok ilgisini çekiyor, kapılarının önünde yapıyoruz. Kimse bir hafta, 10 gün beklemiyor, malzemelerini verip hemen alabiliyorlar. Bu yüzden vatandaşa cazip geliyor. Biz de bu hizmeti verdiğimiz için seviniyoruz. Bilfiil 30 senedir ata, dede mesleğimi yapıyorum, yaptığım işle gurur duyuyorum. Kaybolmuş bir meslek yapıyorum. Bu meslek için yetişen yok. Gençlere tavsiyem, kolay yoldan değil de çalışarak, helal yoldan kazansınlar."

Erez, müşteriden, getirdiği kabın büyüklüğüne göre 15-100 lira arasında ücret aldıklarını belirtti.

Vatandaşlardan Cihangir Balli ise yok olmaya yüz tutmuş kalaycılığı mobil olarak yapmanın oldukça zor olduğuna işaret ederek, "İklim koşulları da göz önünde bulundurulursa fedakarlık gerektiren önemli bir zanaat. Allah işlerini kolaylaştırsın." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
KÜLTÜR-SANAT"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı
Münir Nurettin Selçuk anıldı
KÜLTÜR-SANATMezarı başında anıldı
Pera Müzesi'nden evlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
KÜLTÜR-SANATEvlerde 3 boyutlu sergi deneyimi
"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
KÜLTÜR-SANAT"Dvořák’a Armağan" konseri Borusan Sanat'ta
Ergülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
KÜLTÜR-SANATErgülen'in şiirleri, Yılmaz’ın çizimleri
Zeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
KÜLTÜR-SANATZeynep Erol'dan ‘Rüya Zamanı’
'Araplar ve Hikâye Anlatma Sanatı' ilk kez Türkçe'de
KÜLTÜR-SANAT'Araplar ve Hikâye Anlatma Sanatı' Türkçe'de
Oscar töreni izleyici sayısı dibe vurdu
KÜLTÜR-SANATOscar'da tarihin en düşük izleyici sayısı
Chloe Zhao'un başarısı görmezden gelindi
KÜLTÜR-SANATBaşarısı sansürlendi
'9,75', İstanbul Film Festivali'nde gala yapacak
KÜLTÜR-SANAT'9,75', İstanbul Film Festivali'nde