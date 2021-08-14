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Haberler Gündem 3. Sayfa Seyyar satıcı kadına korkunç şiddet! - Haberler
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Taksim'deki kavgadan tepki çeken görüntüler

Taksim Gezi Parkı'nda seyyar satıcılar ile zabıta arasında 26 Temmuz'da çıkan kavgadan yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına uygulanan şiddet tepkilere neden oldu

Seyyar satıcı kadına korkunç şiddet! - Haberler
Seyyar satıcı kadına korkunç şiddet!
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DHA

Taksim Gezi Parkı ve çevresinde 26 Temmuz'da seyyar satıcılar ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kavga çıkmıştı. Taşlı sopalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, görüntülerde seyyar satıcı olduğu belirtilen kadına şiddet uygulandığı görülüyor. Kadına elinde termos bulunan şapkalı kişi vurarak yere düşürüyor. Aldığı darbe ile kadın uzun süre yerden kalkamıyor.

Kadına vuran kişinin zabıta olduğu öne sürülürken CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Şiddet konusunda partimizin tavrı nettir ve hiçbir şiddet gerekçelendirilemez. Hele ki kadına karşı şiddet konusunda tavrım daha da nettir, kabul edilemez. Şiddet uygulayan kişi ya da kişiler İBB çalışanı ise hiç kuşkunuz olmasın Ekrem İmamoğlu tarafından gereği yapılacaktır" dedi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun da, "Kamuoyuna yansıyan, Taksim’de bir kadına şiddet uygulayan kişiyle ilgili araştırma sürmekte. İddia edildiği gibi şiddet uygulayan, sivil giyimli şahsın İBB ile herhangi bir ilişkisi tespit edilirse en ağır cezai işlem uygulanacaktır. İBB olarak kadına yönelik şiddeti kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

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