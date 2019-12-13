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HaberlerSağlık

Sezai Sevgin Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi seçildi

Hospital Manager Dergisi tarafından bu yıl 13’üncü kez düzenlenen ‘Sağlık Yöneticisi Ödülleri’ kapsamında, Türkiye İş Bankası İştiraki Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, sağlık sektöründe gerçekleştirdiği başarılı projeler ve katkılardan dolayı, alanında seçkin jüri üyeleri tarafından “Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi” ödülüne layık görüldü

Sezai Sevgin

Türkiye’de uzun yıllar sağlık sektöründe gerçekleştirdiği yayınlar ile adından söz ettiren Hospital Manager Dergisi tarafından bu yıl 13’üncüsünün gerçekleştirildiği ‘Sağlık Yöneticisi Ödülleri’, İstanbul Akatlar Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende açıklandı.  
 
Sağlık sektöründe, başarılı yöneticileri teşvik etmeyi ve sağlık kuruluşlarında yönetim becerilerinin gelişimini desteklemeyi amaçlayan ödül töreninde Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, ‘Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi’ ödülüne layık görüldü. Sezai Sevgin’e ödülü Prof. Dr. Melih Bulut takdim etti.

“HER ZAMAN DAHA İYİSİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Bayındır Sağlık Grubu olarak bilimle iç içe geçen çeyrek asrı geride bıraktıklarını söyleyen Sezai Sevgin, “Sektörün en önemli yayınlarından biri olan Hospital Manager Dergisi tarafından bu ödüle layık görülmekten dolayı büyük mutluluk duydum. Bayındır Sağlık Grubu olarak faaliyetlerimizi, bir İş Bankası kuruluşu olduğumuzun da bilinciyle, Tıbbi Etik ve Kalite'den ödün vermeden, hasta odaklı güvenilir sağlık hizmetini, kanıta dayalı tıbbın gerektirdiği en son bilgi ve teknolojiyi kullanarak, tam zamanlı hekim kadromuzla sürdürüyoruz.

Hekimlerimiz, sağlık personelimiz ve tüm çalışanlarımızla odağımız, misafirlerimiz olarak gördüğümüz hasta ve hasta yakınlarına mükemmel sağlık hizmeti sunmak. Bu kapsamda, durmadan, yorulmadan, gelişmeleri yakından takip ederek nitelikli, özverili, güleryüzlü, samimi, gönüllü ve içselleştirilmiş bir şekilde çalışıyoruz.

Çalışmalarımızı, işletmeye ve çalışanlarımıza dokunarak, Grup ve Şirket dinamiklerini de göz önüne alarak, iletişime, disiplinler arası etkileşime önem vererek, şeffaf, yakın istişare, işbirliği, ortak akılla yürütmeye özen göstermekteyiz. Tıbbi Etik ve Kalite kapsamındaki çalışmalarımızı, yurt dışında Joint Commission International (JCI) reakreditasyon belgesi ve yurt içinde T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Sistemi (SKS) denetimlerinde üst düzey puanlarımızla teyit ediyoruz. Tıpkı bugün olduğu gibi yarın da hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunmak için “her zaman daha iyisi” vizyonu ile çalışmaya devam edeceğiz. Bu Ödül'e ulaşmamızda katkısı bulunan tüm Grubumuza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

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