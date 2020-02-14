Sezar'da Polanski istifası!

1977 yılında 13 yaşındaki bir kıza tecavüzle suçlanan ve dava yüzünden ABD'de aranan bir isim olan yönetmen Roman Polanski'nin "J'Accuse"un (An Officer and a Spy) "Fransa'nın Oscar'ı" denilen Sezar Ödülleri'nde 12 dalda aday gösterilmesi tepkilere neden oldu.

Fransa'da ödülleri dağıtan akademiyi boykot çağrıları yapıldı. Sinema sektöründen yüzlerce kişi bir açık mektup yazarak Sezar Akademisi'nin artık işlemez hale geldiği ve yönetiminin şeffaflık taleplerine uyması gerektiğini belirtti.

Dün gece akademi tarafından yapılan açıklamada, akademinin yönetim kurulu üyelerinin oy çokluğuyla, "2019 yılında sinemanın gerçekleşmesini sağlayan kadın ve erkekleri onore etmek ve film festivalinin sadece bir festival olarak kalması için" istifa kararı aldığı belirtildi.

28 Şubat’ta düzenlenecek törenin ardından akademi için yeni bir kurul seçilecek, bu kurul da akademinin nasıl düzenleneceğine karar verecek.