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“Sezaryenle doğanlarda risk daha fazla”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, sezaryenle doğan çocuklarda kan kanseri riskinin daha fazla olduğunu kaydetti

“Sezaryenle doğanlarda risk daha fazla”
“Sezaryenle doğanlarda kan kanseri riski daha fazla”
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İHA

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Coşkun, sezaryenin tıbbi gereklilik halinde oldukça faydalı bir doğum şekli olduğunu belirterek, tıbbi zorunluluk olmadığı durumlarda sezaryen yerine normal doğumun tercih edilmesi gerektiğini ifade etti.

"SEZARYENLE DOĞANLARDA RİSK DAHA FAZLA"

“Ülkemizde tüm uyarılar ve önlemlere rağmen maalesef sezaryen oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor” diyen Prof. Dr. Coşkun, sezaryenle doğan çocuklarda riskin daha fazla olduğunu not düşerek şunları aktardı: “Geçtiğimiz ay Hematological Oncology dergisinde sezaryen ile doğan çocuklarda kan kanseri riskinin daha fazla olduğuna dair büyük bir metaanaliz yayınlandı. Yingzhu Yang ve arkadaşları tarafından yayınlanan bu çalışmada, 16 önemli çalışma birlikte analiz edildi ve normal doğum ile doğan çocuklara kıyasla sezaryen ile doğanlarda çocukluk çağı lösemileri yüzde 8 daha fazla bulundu. Elektif dediğimiz planlı sezaryenler de bu risk artışı yüzde 39’a kadar yükselirken acil endikasyon ile yapılan sezaryenlerde bir risk artışına rastlanılmadı.”

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE GELİŞİM BOZUKLUĞUNA DA YOL AÇIYOR OLABİLİR

Prof. Dr. Coşkun, sezaryendoğumlardaki riskin nedenine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
“Normal vajinal doğumun en önemli faydalarından birisi çocukların doğar iken, vajinal geçiş esnasında faydalı bakterileri alması. Bu bakteriler sayesinde immün sistemin çok daha güçlü olduğu kabul ediliyor. Bu risk artışı belki bu durumla ilişkili olabilir. Ayrıca sezaryen ile doğanlarda dikkat eksikliği ve bazı gelişim bozukluklarının da daha sık olduğunu bildiren çalışmalar bulunmakta. Gerek doktorlarımız gerekse halkımızın tıbbi zorunluluk olmadıkça normal doğumu tercih etmeleri önemli. Bu konuda halka yönelik bilgilendirme çalışmaları fayda sağlayacaktır.”

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