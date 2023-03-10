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Sezen Aksu deprem bölgesinde duygusal anlar yaşadı

Bir süredir Hatay'da bulunan Sezen Aksu, hem gönüllülerle hem de depremzede ailelerle kucaklaştı. 'Minik Serçe' duygusal anlar yaşadı

Sezen Aksu deprem bölgesinde duygusal anlar yaşadı - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.

Yaşanan afet sonrasında tüm Türkiye kenetlendi. Ünlü isimler de afet bölgesine giderek bölgedeki halkın yardımına koştu.

Sezen Aksu da Hatay'a gitti. Depremzedelerin yardımına koşan sanatçı, bölge halkına destek oldu. Bir süredir deprem bölgesinde bulunan Sezen Aksu, hem gönüllülerle hem de depremzede ailelerle kucaklaştı. Usta sanatçı duygusal anlar yaşadı.

Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Aktepe mahallesinde bulunan 'Minik Serçe', depremden etkilenen can dostlarıyla da poz vermişti.

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