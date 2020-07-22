Sezen Aksu “Ben en çok kayıplardan sınandım. Devrilmediysem de çok sallandım. Atilla’yı kaybettik sonra bir tribute albümünde arkasından şarkı söylemek canımı yaktı. Yerini dolduramıyoruz. Bazen çok ihtiyaç hissediyorum. Onno Tunç keza... Soracağım şeyler var, konuşmak istiyorum ama yoklar” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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