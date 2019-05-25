Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu ile şarkıcı Nazan Öncel, yıllar sonra bir araya geldi. Nazan Öncel, Sezen Aksu ile çekilen karesini Twitter hesabından, “İzmir'in kızları… Sürpriz mi desem, albüm mü desem… Anladınız siz onu” notuyla yayınladı. Sürpriz bir proje ile hayranlarının karşısına çıkacaklarını duyuran ikili, sevenlerini heyecanlandırdı.

Öncel'in paylaşımına hayranları, "Heyecan ve merak doruğa çıktı", "Ay, düet geliyor!" ve "Fotoğrafa bir süre yoğunlaşınca yanan ciğerimin kokusunu alıyorum" şeklinde yorumlar yaptı. İkilinin yeni projesi ise merak uyandırdı.

