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Sezen Aksu ile Nazan Öncel'den hayranlarını heyecanlandıran paylaşım

Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu ile şarkıcı Nazan Öncel, yıllar sonra bir araya geldi. Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile hayranlarını heyecanlandırdı

Sezen Aksu - Nazan Öncel

Şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu ile şarkıcı Nazan Öncel, yıllar sonra bir araya geldi. Nazan Öncel, Sezen Aksu ile çekilen karesini Twitter hesabından, “İzmir'in kızları… Sürpriz mi desem, albüm mü desem… Anladınız siz onu” notuyla yayınladı. Sürpriz bir proje ile hayranlarının karşısına çıkacaklarını duyuran ikili, sevenlerini heyecanlandırdı.

Öncel'in paylaşımına hayranları, "Heyecan ve merak doruğa çıktı", "Ay, düet geliyor!" ve "Fotoğrafa bir süre yoğunlaşınca yanan ciğerimin kokusunu alıyorum" şeklinde yorumlar yaptı. İkilinin yeni projesi ise merak uyandırdı.

 

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