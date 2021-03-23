Sezen Aksu'nun Luna bebeğe hediyesi 'Küçüğüm' şarkısı

"Bizim için çok anlamlı oldu" 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Sezen Aksu'nun müzik okulunda eğitim alan müzisyen Sinan Güleryüz'ün söylediği şarkı ve klibi dijital platformlarda yayınlandı. Sosyal medya paylaşımları ve birlikte yaptıkları düetlerle konuşulan çiftten Güleryüz, bu kez şarkıyı tek başına söyledi. Oyuncu Özge Özer ise klibin yönetmenliğini yaptı.

"ÇOK ANLAMLI OLDU"

Çift, şarkıyla ilgili, "Kızımızın dünyaya gözlerini yeni açtığı bu dönemde 'Küçüğüm' şarkısının hayatımızda yer bulması bizim için çok anlamlı oldu. Umarız dinleyenler de bizim kadar sever ve beğenir. Klibin de bizim için anlamı büyük" şeklinde konuştu.