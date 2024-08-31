Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sezen Aksu, temizlik yaparken görüntülendi - Magazin haberleri

        Sezen Aksu, temizlik yaparken görüntülendi

        Sezen Aksu'nun temizlik yaptığı anlar, Ayten Rasul'un 'Tutuklu' adlı şarkısının klibine yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 20:56 Güncelleme: 31.08.2024 - 20:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ayten Rasul, Sezen Aksu'nun 'Tutuklu' adlı şarkısına klip çekerken Sezen Aksu'ya denk geldi.
        Ne var ki bu denk geliş; bir hayli sır dışı gerçekleşti.

        2

        Ayten Rasul, 'Tutuklu' şarkısına klibini Boğziçi'nde çekiyordu.
        Klibin çekildiği tekne; bir ara Sezen Aksu'nun villasının önünden geçti.

        3

        Sezen Aksu, villasının bahçesinde temizlik yaparken kameraya yansıdı. Ayten Rasul; "Ben, şarkıyı söylerken Sezen Aksu'nun güzelliğine ne demeli. Çok tatlı bir tesadüftü" yorumunda bulundu.

        #sezen aksu
        #Ayten Rasul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        İsrail saldırılarının acı bilançosu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Batı'ya dönerek menzil-i maksuduna varamaz
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        11 gündür aranan Rus turistin cansız bedeni bulundu
        "İnönü'de iki fidan"
        "İnönü'de iki fidan"
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        Yaz havasına sonbahar karıştı
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        İbre Fatih Tekke'ye döndü
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Öldüren havuz! 3 yılda 2'nci çocuk yaşamını yitirdi! Ruhsatsız çıktı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Narin Güran'ın amcası gözaltında!
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        Yüksek zeka sahibi olduğunuzu gösteren 10 alışkanlık
        İşte tarihin en zengin insanları
        İşte tarihin en zengin insanları
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Gişede en başarılı 10 yeniden çevirim
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Kardeş kavgaları ve biten ilişkileri konuşuldu
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        Hint düğünü gibi Norveç düğünü
        "Benim için eskilerde kaldı"
        "Benim için eskilerde kaldı"
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre
        Ülkelere göre çalışma hayatında geçen süre