Sezen Aksu, temizlik yaparken görüntülendi
Sezen Aksu'nun temizlik yaptığı anlar, Ayten Rasul'un 'Tutuklu' adlı şarkısının klibine yansıdı
Ayten Rasul, Sezen Aksu'nun 'Tutuklu' adlı şarkısına klip çekerken Sezen Aksu'ya denk geldi.
Ne var ki bu denk geliş; bir hayli sır dışı gerçekleşti.
Ayten Rasul, 'Tutuklu' şarkısına klibini Boğziçi'nde çekiyordu.
Klibin çekildiği tekne; bir ara Sezen Aksu'nun villasının önünden geçti.
Sezen Aksu, villasının bahçesinde temizlik yaparken kameraya yansıdı. Ayten Rasul; "Ben, şarkıyı söylerken Sezen Aksu'nun güzelliğine ne demeli. Çok tatlı bir tesadüftü" yorumunda bulundu.