Hocasına izletti 0:00 / 0:00

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'Kızıl Gonca' eserini ilk defa kliplendiren Sezen Cin Özdemir, eserin mimarisi çok değerli usta sanatçı Amir Ateş'i ziyaret ederek klibini izletti. Amir Ateş'in tüm konserlerinde eserlerine sesiyle can veren Sezen Cin Özdemir, hocasından geçer notu aldı.

7'den 70'e herkesin ezberinde olan 'Ben Seni Unutmak için Sevmedim', 'Eylül Akşamları', 'Seni Ben Unutmak İstemedim k'i gibi Türk sanat müziğine yön veren eserlerin bestekarı Amir Ateş, bu denli önemli bir eseri ilk defa kliplendiren sanatçı hakkında şu sözleri dile getirdi; "Sevgili Sezen, benim aynı zamanda çok değerli bir öğrencimdir. Türk Sanat Müziği'nin yapıtaşı olan Kızıl Gonca eserini layıkıyla ve özel ses tonuyla okuyarak albümünde yer vermiş, albüm ile aynı isme sahip olan bu eseri birde kliplendirmiş. İlk defa kliplenmiş olması beni çok duygulandırdı. Çok güzel bir çalışma olmuş. Şarkıyla da uyumu harika. Sevgili Sezen Cin Özdemir'i tebrik ediyorum. Kızıl Gonca eserimizin artık bir klibi var.''