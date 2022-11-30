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Haberler Futbol İngiltere
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Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Pelkas, ligleri kıyasladı

Fenerbahçe'nin sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e kiraladığı Yunan oyuncu Dimitris Pelkas, Süper Lig'de hakemlerin oyunun akışına olumsuz müdahale ettiğini iddia etti.

Sezon başında Fenerbahçe'den Hull City'ye transfer olan Pelkas, ligleri kıyasladı

Sarı-lacivertli ekipte 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Hull City'nin 2022 FIFA Dünya Kupası arasında Antalya'da gerçekleştirdiği kampta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni takımında mutlu olduğunu vurgulayan Pelkas, Championship'in çok zor ve çetin bir lig olduğunu ifade etti.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior ile iyi bir ilişkilerinin bulunduğunu anlatan Pelkas, "İlk olarak Hull City'de çok mutluyum. Çok zor ve çetin geçen bir ligde mücadele ediyoruz. Çok çalışmamız ve mücadele etmemiz lazım. Bütün mücadeleyi sahada göstermemiz gerekiyor. Yeni bir hocamız var. Onunla çok umutluyuz. Yeni hocamızla çok çalışarak ilk yarının aksine ikinci yarıda çok güzel bir pozisyona geçeceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Süper Lig ile Championship arasında en büyük farklılıkların hakemler olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, şöyle devam etti:

"Süper Lig ile Championship arasında çok ciddi bir tempo farkı var. Bunu sahada hissedebiliyoruz. Bence bunun sebebi hakemler. İngiltere'de hakemler oyunu durdurmuyor. Oyunun akmasına, kendi kendine oynanmasına izin veriyorlar ve bunu hakemler istiyor. Faul çalmaları Türkiye'ye göre çok zor. Bizim ligimizde hiç kolay faul çalınmıyor. Bir yerde okuduğuma göre İngiltere'de top neredeyse 10-15 dakika daha fazla oyunda kalıyor. Bundan dolayı temponun yüksek olduğuna eminim."

"Fenerbahçeli taraftarlardan hep sevgi gördüm"

Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'de çok güzel 2 sezon geçirdiğini dile getirdi.

İngiltere'de kendisi için yeni bir maceraya yelken açtığını vurgulayan Pelkas, Fenerbahçe'ye ilişkin "Fenerbahçe'de hem taraftarlar hem de sokaktaki insanlar tarafından çok güzel bir sevgi gördüm. Beni hep sevgiyle karşıladılar. Geçen eşimle Türkiye'de çok güzel 2 senemizin geçtiğini konuştuk. Ancak şu an kendim için yeni bir maceradayım. Burası da harika bir yer ve taraftarlar beni çok seviyor." değerlendirmesinde bulundu.

Acun Ilıcalı ile aralarının çok iyi olduğunu da aktaran hücum oyuncusu, Fenerbahçe'de çok kötü bir dönemde üst üste şanssız sakatlıklar yaşadığını hatırlattı.

Sakatlığın futbolun bir parçası olduğunu anlatan Pelkas, "Fenerbahçe'de ilk sakatlığımın çok kötü bir zamanda geldiğini düşünüyorum. Tam sezon öncesinde çok güzel bir kamp dönemi geçirdikten sonra sezon başlangıcından 4 gün önce bir omuz sakatlığı yaşadım ve neredeyse 1,5-2 ay sahalardan uzak kaldım. Sakatlık olduğu zaman takımlarda limitli sayıda kontenjan var. Başka biri sizin yerinize oynuyor. Sakatlıktan dönünce tekrar yerimi almaya çalıştım ve aldım da. Ondan sonra 2. sakatlığı geçirdim ama bunların hiçbiri beni yıldırmadı. Sakatlıklara rağmen geri döndüm ve Hull City'de devam ediyorum." diye konuştu.

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek Pelkas, geleceğiyle ilgili durumu şu anda düşünmediğini ve Hull City'nin başarısına odaklandığını da belirtti.

"Messi dünyanın en iyi futbolcusu"

Dimitris Pelkas, Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye duyduğu hayranlık sebebiyle Dünya Kupası'nda bu ülkeyi desteklediğini açıkladı.

Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa'yı en iyi başlangıç yapan takımlar olarak ifade eden Pelkas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Kupası'nda Messi'den dolayı Arjantin'i destekliyorum. Benim için Messi şu anda dünyanın en iyi futbolcusu. Bazıları dünyanın en iyi futbolcusu olmak için Dünya Kupası kazanılması gerektiğini söylüyor ancak benim için şu anda da Messi öyle ve öyle de kalacak. Brezilya ilk 2 maçında çok kuvvetli görüldü. İngiltere de öyle. İspanya'ya da değinmek isterim. Onlar da çok kuvvetli ve çok genç bir takım. Özellikle Pedri-Gavi ikilisinin geleceğin Xavi-İniesta ikilisi olacağını düşünüyorum. Fransa'nın da çok kuvvetli bir kadrosu var. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Fransa favorilerim ama umarım bir şey olur ve Arjantin bu turnuvayı kazanır."

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